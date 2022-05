Spieler zeigten Moral, Fans ließen Wacker noch einmal hochleben

Innsbruck – Es war am Freitag eigentlich so wie meistens zuletzt bei Wacker-Heimspielen – auf die Nordtribüne war einmal mehr Verlass, die Kulisse überschaubar, der Gegner eine „graue Maus“, zweitklassig eben. Doch es wehte zusätzlich noch eine starke Brise Abschied durch das Tivolistadion. Denn diese FCW-Mannschaft, die sich vor 1764 Zuschauern gegen den SV Horn 2:3 geschlagen geben musste, ist spätestens in zwei Wochen Geschichte. Durchaus möglich, dass den bisher acht Profis, die sich abmeldeten, in den kommenden Tagen noch weitere folgen.