Auto geriet auf Großglocknerstraße in Iselsberg in Brand

Iselsberg – Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr Iselsberg zu einem Fahrzeugbrand auf der Großglocknerstraße ausrücken. Gegen 15 Uhr war ein 32-jähriger Autolenker auf der B107 in Fahrtrichtung Kärnten unterwegs, als er ein Klopfen hörte. Wenig später stieg bereits Rauch aus dem Motorraum auf und der Lenker hielt sofort an.