Schwaz steht im ÖHB-Cup-Finale und freut sich auf „heißen Tanz“

Das Beste kommt zum Schluss: Routinier Richard Wöss feierte mit Handball Tirol den Einzug ins Cup-Finale und will am Samstag noch mehr.

Hard – So schön kann der ÖHB-Cup sein. Mit einem 35:29-Sieg gegen den achtfachen Pokalsieger Fivers Margareten zogen die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Freitag ins Finale ein. Die Mannschaft von Spielertrainer Gerald Zeiner fügte den Fivers die erste Niederlage des Jahres zu und will sich am Samstag (20.25 Uhr/live ORF Sport+) im Finale gegen Rekordmeister Bregenz belohnen. Es wäre der zweite Schwazer Cupsieger nach 2011.

Die Adler begannen fest entschlossen und waren in der Defensive überragend. „Sechs Tore Vorsprung zur Pause täuscht, wir haben unsere Torchancen sehr gut verwertet“, meinte Kapitän Alexander Wanitschek in der Halbzeit. Doch auch nach Seitenwechel blieben die Tiroler in der Sporthalle am See in Hard tonangebend. Nach seiner Corona-Pause kehrte Routinier Richard Wöss zurück und überzeugte mit sieben Toren als Topscorer.