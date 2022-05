Gebeine am Pfarrplatz in der Haller Altstadt entdeckt

Hall – Bei Sanierungsarbeiten für die Pflasterung am Haller Pfarrplatz wurden knapp unter der Oberfläche menschliche Gebeine entdeckt. Für Stadthistoriker Alexander Zanesco war der Fund an dieser Stelle an und für sich nicht überraschend – dass der Platz rund um die Pfarrkirche St. Nikolaus bis ca. 1500 als Friedhof genützt wurde, ist bekannt. Das rasche Bevölkerungswachstum und die damit verbundene Vergrößerung der Kirchenbauten führten aber zur Reduktion der Friedhofsfläche. Daher verlegte man diesen Anfang des 16. Jh. in den Bereich des heutigen Altstadtparks.