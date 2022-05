Bohrinseln in den heimischen Seen: Projekt „Tiefer Sehen“ im Außerfern

Mit Booten wurden die jungen Forscher zur Bohrplattform am See gebracht. Dort wurden Sedimentproben entnommen.

Biberwier, Reutte – Die heimischen Seen sind nicht nur Naherholungsgebiete und im Sommer heiß begehrte Badeplätze. Dort verborgene Ablagerungen sind auch wertvolle Archive. Sie speichern Informationen aus tiefster Vergangenheit über Erdbeben, Felsstürze oder Klimaveränderungen. Im Hechtsee beispielsweise sind die Spuren des großen Erdbebens von Lissabon 1755 archiviert, im Piburger See ein enormer Felssturz, im Achensee finden sich Spuren des Reaktorunfalls von Tschernobyl.

Diese Woche war es auch im Außerfern so weit: Schüler der Volksschule Biberwier und der Mittelschule Ehrwald unterstützten die Wissenschafter bei den Forschungsarbeiten am Blindsee, die 3a-Klasse des BRG Reutte jene am Plansee.

Von Bohrplattformen aus wurden See-Sedimentproben aus bis zu 70 Metern Tiefe entnommen. Zurück an Land wurden diese Bohrkerne vorsichtig geteilt und die Wissenschafter erklärten den Nachwuchsforschern, was die Schichten ihnen auf den ersten Blick verraten. Sie konnten dabei in ein Geschichtsbuch von Ereignissen blicken, die weit in die Vergangenheit zurückreichen. (TT, fasi)