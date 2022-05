Tiroler Polizisten zeigen Amtsarzt an: Mediziner drohen fünf Jahre Haft

Das hat es bislang in Tirol noch nicht gegeben. So muss sich am Montag am Landesgericht ein Amtsarzt der Landespolizeidirektion Tirol wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Angezeigt wurde er von Polizisten, mit denen er letztes Jahr Verkehrskontrollen durchgeführt hatte. Zwischen April und Mai soll es laut Information des Landesgerichts gleich dreimal zum Missbrauch der ärztlichen Amtsgewalt gekommen sein. Die Vorwürfe gegen den Medikus gründen sich auf unterschiedlichen Konstellationen. Einmal soll eine Lenker wegen Suchtmittelkonsums und erkennbarer Übermüdung fahruntauglich gewesen sein. Der Amtsarzt soll jedoch die Übermüdung unter den Tisch fallen lassen haben und so eine spätere Verfolgung vereitelt haben. Ein anderes Mal bestand bei einem Lenker schon allein wegen geröteter Bindehäute akuter Verdacht auf Drogenkonsum.