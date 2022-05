TT-Analyse zur Leerstandsabgabe: Kein Problemlöser, aber notwendiges Signal

Analyse Von Manfred Mitterwachauer

Als „Geldbeschaffungsmaßnahme“ und „Showpolitik“ versuchen Immobilien- sowie Grund-und-Boden-Lobbyisten die aktuell in einigen Bundesländern in den Startlöchern stehende Abgabe auf Wohnungsleerstand zu diskreditieren. Jetzt, wo die Landeshauptleute den Druck auf den Bund erhöhen und eine Verfassungsänderung einfordern, um der Abgabe den gewünschten, regional zu differenzierenden Lenkungseffekt (Stichwort: Abgabenhöhe) zu geben, wird der Ton rauer.

Entgeltliche Einschaltung

LH Günther Platter (VP) könnte mit seiner Forderung an den Bund, das „Volkswohnungswesen“ zu verländern, ein Coup gelungen sein. Dass die LH-Konferenz in zwei Wochen selbige unterstützt, scheint so gut wie paktiert. Um die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat für eine nötige Verfassungsänderung herzustellen, müsste jetzt nur noch die Bundes-VP Flagge zeigen. Bis dato ist sie in dieser Frage abgetaucht. Der grüne Koalitionspartner wäre bereit, die oppositionelle SP auch.

Natürlich gibt es berechtigte Zweifel an der Effektivität einer Leerstandsabgabe. Also, ob damit auch vermehrt ungenutzte Immobilien wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt werden können. Eine müßige Debatte. Natürlich wird diese Abgabe das Problem des Mangels an leistbarem Wohnraum nicht alleine beseitigen. Sie ist ein Puzzleteil von vielen. Viel wichtiger ist indes das gesamtgesellschaftliche Signal, welches damit in Zeiten ungebremsten „Betongold“-Wachstums ausgesendet werden soll: Spekulativer Leerstand ist nicht länger geduldet. Weil auch dieser den Gemeinden Infrastrukturkosten beschert. Das drohende Aus für die Eigen-Vorsorge (Wohnraum für Kinder) ist eine Mär – Ausnahmetatbestände sehen die Gesetzesentwürfe selbstredend vor.