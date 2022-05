Tiroler Jungforscher punkteten mit nachhaltig-kreativen Ideen

Ein erster Preis in der Kategorie Volksschule ging an die VS Arzl für ihr Projekt „Wir bewegen was“. Marlene Hopfgartner (r.) und Dominik Jenewein (Mitte) von der WK Tirol übergaben die Auszeichnung.

Wattens – Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz dominierten beim diesjährigen (Team-)Wettbewerb „Jugend forscht in der Technik“ – einer gemeinsamen Initiative von Wirtschaftskammer, Förderverein Technik, Land und Industriellenvereinigung. Insgesamt 87 SchülerInnen im Alter von sieben bis 15 Jahren traten in elf Forscherteams mit selbst erarbeiteten Gruppenprojekten an. Gestern stellten sie die Ergebnisse im Haus Marie Swarovski in Wattens der Jury vor.