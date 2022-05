Seat Österreich: Die Spanier stecken keinesfalls auf

Wien – Was für Seat Österreich gilt, würde das Unternehmen gerne insgesamt vermelden: das Jahr 2021 mit Gewinn abgeschlossen zu haben. Tatsächlich lag das Betriebsergebnis international zwar 11,2 Prozent über dem schlimmen Corona-Jahr 2020 – allerdings steht am Ende dieser Rechnung ein Minus von 317 Millionen Euro. Mit allein 640 Millionen Euro für Entwicklung und Forschung ist die Marke eines der hier am intensivsten investierenden Unternehmen überhaupt. Gewaltige sieben Milliarden beträgt dazu der Gesamtaufwand für den Bau einer eigenen Batteriefabrik nahe Valencia, die künftig die ganze VW-Gruppe mit Akkus für ihre E-Fahrzeuge versorgen soll – der Beginn der Fertigung ist für 2026 geplant.

Die Zurückhaltung der Privatkäufer, deren Anteil am E-Auto-Volumen in Österreich Jahr für Jahr zurückgeht, sieht Seat-Österreich-Geschäftsführer Wolfgang Wurm durch die derzeitige Technologie bedingt: „Ab 2025 erwarte ich einen Technologieschub durch das Hinarbeiten auf die (2027 kommende, Anm. d. Red.) Euro-7-Norm. Ich nehme an, dass im Kleinwagen-Segment das E-Auto den Verbrennungsmotor dann verdrängen wird – nicht, weil wir das so wollen, sondern weil der Gesetzgeber es so festgelegt hat.“