Der neue Mercedes Citan: Stern adelt talentiertes Raumschiff

Innsbruck – Der Van ist tot, es lebe der Van! Nachdem die einst so erfolgreichen Großraum-Vans bei nahezu allen Marken unter die SUV-Räder gekommen waren, rollen die Raumkapseln nun in reduzierter Form in voller Stärke zurück. Mercedes reichte in das Segment der Schiebetüren-Kompakt-Vans den neuen Citan nach – aus diesem geht die erst in der letzten Woche präsentierte T-Klasse hervor. Auch die zweite Citan-Generation wurde in Kooperation mit Renault entwickelt. Die Schwaben haben jedoch aus Fehlern gelernt und sich diesmal von Anfang an in die Entwicklung eingebracht. Alles, was einen Mercedes ausmacht, sollte auch in den Citan einfließen.