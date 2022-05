Nur die WSG segelt auf Bonuskurs: Wattener wollen Platz eins verteidigen

War zuletzt in der Innenverteidigung der WSG Tirol ein echter Fels in der Brandung – Dominik Stumberger (r.).

Wattens – Der Hut im Abstiegskampf der heimischen Fußball-Bundesliga brennt heute vor allem in Altach, wo das Tabellenschlusslicht händeringend auf den so dringend benötigten Heimsieg gegen Cupfinalist Ried hofft. Die Vorarlberger setzen unter Coach Ludovic Magnin bei freiem Eintritt in der Cahspoint-Arena auf ein ausverkauftes Haus.