Toter bei Streit zwischen Jugendlichen auf Sportplatz in Bielefeld

Bielefeld – Bei einem Streit unter Jugendlichen ist in Bielefeld ein junger Mann durch Messerstiche getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, gab es zudem mindestens einen Schwerverletzten. Demnach meldeten Anrufer am Freitagabend eine Auseinandersetzung auf einem Sportplatz, bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sei. Beamte trafen am Tatort schließlich auf einen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzten sowie einen schwerverletzten Burschen.