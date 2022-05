Neunjährige von Auto in Deutschland erfasst und getötet worden

Troisdorf – Schrecklicher Unfall in Nordrhein-Westfalen: Ein neunjähriges Mädchen ist am Vormittag in Troisdorf von einem Auto erfasst worden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der 79-jährige Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen gegen eine Mauer gefahren und dort laut Polizei abgeprallt. Das Auto erfasste daraufhin das Mädchen, stieß dann gegen ein geparktes Fahrzeug und kam dort zum Stehen. Sie wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, doch erlag das Kind den lebensgefährlichen Verletzungen.