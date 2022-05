Highlights im Video: Telfs jubelt in Hohenems über den nächsten Sieg

Nach dem 3:1-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen Austria Salzburg legte der SV Telfs am Samstag gegen den VfB Hohenems nach. Die Oberländer spielten in der ersten Halbzeit groß auf und führten zur Pause bereits mit 3:0. Im zweiten Durchgang machten es die Telfer noch einmal spannend, die Vorarlberger kamen kamen in der Nachspielzeit noch auf 3:2 ran, dabei blieb es aber.