Mann wollte in Innsbruck mit Kind aus Fenster springen: Polizei schritt in letzter Sekunde ein

Innsbruck – Erschreckende Szenen spielten sich am späten Freitagabend in einer Wohnung in Innsbruck ab. Ein Mann (40) wollte mit seinem zweijährigen Kind aus dem Fenster im 13. Stock springen. Wenige Stunden zuvor hatte ihn seine Frau (38) wegen häuslicher Gewalt bei der Polizei angezeigt.

Als die Polizei um kurz vor Mitternacht bei dem afghanischen Ehepaar in Pradl eintraf, sollte der 40-Jährige der gemeinsamen Wohnung verwiesen und mit einem Annäherungsverbot belegt werden. Im Zuge dieser Amtshandlung nahm der Mann das Kind, öffnete ein Fenster und wollte sich in die Tiefe stürzen. In letzter Sekunde gelang es den Beamten, das zu verhindern. Durch mutiges und rasches Einschreiten konnten sie dem Mann das Kind entreißen und in Sicherheit bringen.