Mindestens elf ägyptische Soldaten bei Überfall getötet

Kairo – In Ägypten sind bei einem bewaffnetem Angriff auf ein Wasserpumpwerk östlich des Suezkanals nach Angaben der Armee elf Soldaten ums Leben gekommen. In einer Mitteilung machte ein Armeesprecher am Samstag militant-islamistische "Terroristen" für den Überfall verantwortlich. Fünf Soldaten seien verletzt worden.