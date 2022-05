Dreiste Diebin in Fließ durch GPS-Sender in Paket überführt

Fließ – In Fließ wurden vergangenen April mehrfach von einem Lieferservice abgestellte Pakete gestohlen. Ein Geschädigter ließ sich daraufhin etwas einfallen, um den Diebstählen auf die Schliche zu kommen. Dazu platzierte er einen GPS-Sender in einem Paket und stellte es im Eingangsbereich einer Wohnsiedlung ab, wie die Polizei am Samstag berichtete.