Innsbruck Alpine Trailrun Festival: Ein Lauffest bei Schnürlregen

Innsbruck – Selbst der Regen konnte die Freude der 3500 (Rekord-)Teilnehmer bei der 7. Auflage des Innsbruck Alpine Trailrun Festivals nicht trüben. Bei idealen Lauftemperaturen machten sich die Starter aus über 60 Nationen auf den Weg über Stock und Stein, über Feld- und Wanderwege und vorbei an so manchem Aussichtspunkt mit Blick auf Innsbruck.

Die Landeshauptstadt war in den vergangenen Tagen das Zentrum der Trailrunning-Szene. Die Königsdisziplin, den „Master of Innsbruck“, bei dem sagenhafte 98 km und 4400 Höhenmeter bezwungen werden mussten, konnte bei den Herren Alexander Westenberger in der Zeit von 10 Stunden und 8 Minuten als Sieger beenden. Bei den Damen jubelte Ida-Sophie Hegemann (12:40 Std.). Beim „K85 Heart of the Alps Ultra“ holten sich Alexander Hutter (7:54 Std.) und Manon Bohard (9:01 Stunden) die Medaillen.