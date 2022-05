Schwazer Cup-Traum platzte in dramatischem Endspiel

Hard – Mit Tränen in den Augen stand Gerald Zeiner in der Sporthalle am See, in jener Spielstätte, die er „sein Wohnzimmer“ nennt. Der Ex-Harder führte Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag ins Finale des ÖHB-Cups gegen Bregenz. Doch der Titel blieb dem 33-Jährigen im letzten Spiel seiner Karriere verwehrt. Die Adler forderten den Rekordmeister und erzwangen eine Verlängerung, in der man mit 30:32 den Kürzeren zog.