Gesund im Mund: Welchen Einfluss Zähne auf unsere Gesundheit haben

Zahnarzt Dr. Peter Tschoppe betreibt in Innsbruck die Zahnarztpraxis "Zahn und Mensch". Er ist außerdem allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, Privatdozent an der Universität Bern und Health Care Manager an der Charité Berlin. Tschoppe ist Mitglied und Editorial Brand Member in verschiedenen nationalen und internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen.

© Privat/Tschoppe