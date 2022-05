Vereitelter Sprung mit Kind aus Hochhaus: Mann bestreitet Absicht

Innsbruck – Der Mann, der sich laut Polizei in der Nacht auf Samstag in Innsbruck mit seiner zweijährigen Tochter aus dem Fenster im 13. Stock stürzen wollte, ist nicht geständig. Das teilte am Sonntagnachmittag die Landespolizeidirektion Tirol mit. Der Beschuldigte war am Sonntag erstmals von den Ermittlern des Landeskriminalamtes (LKA) einvernommen worden.