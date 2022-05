161.892 Starter und ein guter Zweck

Ungebrochene Laufbegeisterung nach dem Vienna City Marathon: 10.000 Läufer ließen sich den Wings for Life World Run in Wien nicht entgehen.

Wien – Am 4. Mai 2014 fand der Wings for Life Run erstmals statt. Seit damals änderte sich nicht viel: das Motto nicht („Laufen für die, die nicht laufen können“), der Zweck (Einnahmen für die Wings-for-Life-Stiftung) und das Ziel (weltweit aussichtsreiche Forschungsprojekte und klinische Studien zur Heilung des verletzten Rückenmarks fördern) auch nicht.

Nach einer Corona-bedingten Pause, der im Vorjahr eine virtuelle Auflage folgte (individuelles Laufen mit einer App) war es am Sonntag um 13 Uhr MEZ wieder so weit: Weltweit fiel der Startschuss, um möglichst viele Kilometer zurückzulegen. 30 Minuten später startete wie immer ein „Catcher Car“ den Motor und nahm mit 14 km/h die Verfolgung auf, um jede halbe Stunde ein km/h schneller zu werden. Wer überholt ist, scheidet aus. Selbst der Tiroler Schauspieler Gregor Bloéb ließ es sich nicht nehmen – der 54-Jährige motivierte die nahenden Teilnehmer aus dem Auto heraus.

161.892 Teilnehmer aus 192 Nationen stellten sich in 165 Ländern der Herausforderung, eine Vielzahl davon nahm in Österreich (37.274) und speziell in Wien (10.000) die Strapazen auf sich. Seit 2014, heißt es in der Aussendung der Stiftung, hätten somit über eine Million Teilnehmer für dieses Projekt Schweiß vergossen.