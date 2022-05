Ausgleichstreffer von Kalajdzic hielt Stuttgarts Hoffnung am Leben

München – Auch dank Sasa Kalajdzic hat Stuttgart die Chance auf den direkten Klassenverbleib in der deutschen Bundesliga gewahrt. Mit dem 2:2 (1:2) bei Meister FC Bayern am Sonntag verkürzte der Tabellen-16. den Rückstand auf den 15. Hertha BSC eine Runde vor Schluss auf drei Punkte, hat zudem das deutlich bessere Torverhältnis als die Berliner. Kalajdzic traf zum Endstand (52.), scheiterte kurz darauf bei einer Großchance an Manuel Neuer und wurde im Finish ausgetauscht (79.).

Am letzten Spieltag können die Stuttgarter mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Köln noch den Relegationsplatz verlassen, wenn Hertha in Dortmund verliert. Das Remis in München bedeutet zudem, dass der Tabellenvorletzte Arminia Bielefeld von Patrick Wimmer, Manuel Prietl und Alessandro Schöpf bei drei Punkten und sieben Toren Rückstand auf den VfB nur noch durch ein Fußball-Wunder in die Relegation kommen kann.