TT-Analyse zur Tiroler SPÖ: „Schorsch“-AG steht vor schwierigem Wahlkampf

Links, aber bürgerlich – so versucht Dornauer die Partei zu positionieren. Seine Karten sind nicht die schlechtesten, schließlich lähmen sich die Grünen gerade selbst, weil sie es nicht geschafft haben, eine klare Personalansage für die Wahl zu treffen. Und in der ÖVP ist die Leidenschaft, mit den Grünen ein drittes Mal zu regieren, enden wollend: Stichwort Kraftwerksbau, Problemwölfe oder Seilbahnprogramm.

So richtig politisch „sexy“ wäre eine Rückkehr zu Schwarz-Rot allerdings nicht. Noch zu frisch sind die Erinnerungen an den schwarz-roten Stillstand im Bund und die Abnützungserscheinungen in Tirol. Aber muss es immer rocken wie anfangs bei Schwarz-Grün? Mitnichten, schließlich geht es mehr denn je um Stabilität, um soziale Herausforderungen, um Maßnahmen gegen die Teuerung und speziell in Tirol um leistbares Wohnen. Themen, für die eine Partei wie die SPÖ und die mit ihr eng verbundene Gewerkschaft quasi stehen.