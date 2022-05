Stolz überwog im Schwazer Lager trotz großer Enttäuschung

Schwaz – Für die Schwazer Handballer endete die Saison am Samstagabend mit einer bitteren Enttäuschung: Gegen Bregenz zogen die Tiroler im ÖHB-Cup-Finale in Hard mit 30:32 nach Verlängerung knapp den Kürzeren.

Dabei hatten die Tiroler in Hard einen anfänglichen Rückstand aufgeholt, um sich anschließend mit den Gastgebern einen offenen Schlagabtausch zu liefern. Wiederum gerieten die Schwazer in Rückstand (Pausenstand 13:16), holten aber auf und erzwangen mit einem 26:26 noch die Verlängerung. Auch dort zogen die Vorarlberger wieder davon, und diesmal behielt Bregenz die Führung und gewann am Ende 32:30.