Erklärung um 15 Uhr: Nach Köstinger tritt auch Schramböck zurück

Sie selbst meinte im Tiroler VP-Parteivorstand am Montag zu ihrer politischen Zukunft, das sei eine Entscheidung von Bundeskanzler Karl Nehammer. Schramböck selbst habe aber nach wie vor Freude an ihrer Arbeit.

Zugleich könnte der Tourismus in das Wirtschaftsressort wandern und die bisherige Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ins Landwirtschaftsministerium wechseln. Sie war vor ihrer Zeit als Ministerin Bauernbunddirektorin in Niederösterreich.

Somit könnte es ein neues Super-Wirtschaftsministerium mit einem neuen Gesicht an der Spitze und einen neuen Verteidigungsminister geben.

Zumindest der Rückzug von Köstinger soll auch für die ÖVP-Spitze letztlich überraschend gekommen sein. Die scheidende Ministerin machte offenbar private Gründe geltend. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer will die Nachfolge in den "kommenden Tagen" klären, wie er in einem Statement wissen ließ.