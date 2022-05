Nächster Paukenschlag: Köstinger tritt zurück, Statement im Livestream

Köstingers Rückzug soll auch für die ÖVP-Spitze letztlich überraschend gekommen sein. Sie habe erst heute früh den Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer angerufen. Eine größere Regierungsumbildung im Vorfeld des türkisen Parteitages am Samstag in Graz ist zumindest nach Informationen von Montag früh nicht geplant. Die scheidende Ministerin machte offenbar private Gründe geltend.

In der Bevölkerung hat Köstinger zuletzt deutlich an Rückhalt verloren, wie der APA/OGM-Vertrauensindex vom März zeigt. Da gaben nur noch 27 Prozent der Befragten an, der Landwirtschaftsministerin zu vertrauen, während 67 Prozent bekundeten, kein Vertrauen in sie zu haben. Mit einem negativen Vertrauenssaldo von 37 Prozent erreichte Köstinger somit den letzten Platz im Vertrauensranking der Regierung. (TT.com, APA)