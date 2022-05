Zweiter Abgang ist fix: Nach Köstinger tritt auch Schramböck zurück

Nach Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (rechts) trat am Montag auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zurück. © APA

Wien – Nach dem Rücktritt von Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) steht im Regierungsteam der ÖVP eine größere Rochade bevor. Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck erklärte am Nachmittag ihren Rücktritt. Sie gab in einem Video auf den Sozialen Netzwerke eine Erklärung ab, wo sie fast ausschließlich Bilanz über ihre fünfjährige Amtszeit als Ministerin zog. Dabei bedankte sie sich auch bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der sie in die Regierung geholt hatte. Nähere Gründe für ihren Rücktritt gab sie nicht bekannt.

"Nach fast fünf Jahren in der Politik lege ich mein Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin zurück. Ich habe diesen Schritt nie bereut. Österreich ist ein solider Wirtschaftsstandort", so Schramböck, die sich auch bei Regierungskollegen, Sozialpartnern und Landeshauptleuten bedankte und meinte: "Es war mir eine Ehre, für Österreich zu arbeiten und ich danke für das Vertrauen."

📽️ Video | Das "Rücktrittsvideo" von Wirtschaftsministerin Schramböck

Am Vormittag meinte sie noch beim Tiroler VP-Parteivorstand in Innsbruck auf ihre politische Zukunft angesprochen, dass das eine Entscheidung von Bundeskanzler Karl Nehammer sei. Sie selbst hätte aber nach wie vor Freude an ihrer Arbeit. Nun zog sie selbst einen Schlussstrich.

Im Zug der Regierungsumbildung könnte der Tourismus in das Wirtschaftsressort wandern. Spekulationen gab es um einen Wechsel der bisherigen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ins Landwirtschaftsministerium. Sie war vor ihrer Zeit als Ministerin Bauernbunddirektorin in Niederösterreich. Tanner bleibe Verteidigungsministerin, hieß es aus dem Umfeld der Ministerin.

Nehammer: Nachfolge in kommenden Tagen

Zumindest der Rückzug von Köstinger soll auch für die ÖVP-Spitze letztlich überraschend gekommen sein. Die scheidende Ministerin machte offenbar private Gründe geltend. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer will die Nachbesetzungen in den "kommenden Tagen" klären.

Die scheidende Landwirtschaftsministerin Köstinger habe ihn Montagfrüh über ihren Rückzug aus der Politik informiert, erklärte der Kanzler. Er respektiere diesen Wunsch, so Nehammer, der Köstinger als "kompetente Landwirtschaftspolitikerin" bezeichnete. Ihren Rücktritt nannte er einen "großen Verlust". Schramböck galt hingegen schon seit längerem als Ablösekandidatin in der ÖVP-Regierungsriege.

📽️ Video | Die Rücktrittserklärung von Landwirtschaftsministerin Köstinger

Köstinger galt als enge Vertraute von Kurz, der ihr nach dem Rücktritt auch per Twitter dankte. Unter ihm stieg die frühere EU-Abgeordnete zur Generalsekretärin, Kurzzeit-Nationalratspräsidentin und schließlich Ministerin auf. Der Regierung gehörte sie mit Unterbrechung durch die Experten-Kabinette seit Ende 2017 an.

Für Köstinger war bereits seit dem Abgang des vormaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP), festgestanden, dass auch sie den Hut zu nehmen werde, so Köstinger in der Erklärung. Kanzler Nehammer habe sie jedoch gebeten, noch für eine Übergangszeit zu bleiben

SPÖ und FPÖ pocht auf Neuwahlen, NEOS für Regierungsumbildung

Ginge es nach den größeren Oppositionsparteien, bräuchte gleich gar niemand nachfolgen. Denn man strebt Neuwahlen an. Kanzler Nehammer und sein Vize, Grünen-Chef Werner Kogler, sollten Österreich Monate mit einer strauchelnden Regierung ersparen und gleich den Weg freimachen für einen vorgezogenen Urnengang, meinte SP-Klubvize Jörg Leichtfried.