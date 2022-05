Prozess um Streit in Wörgl: Mordanklage verneint, Attacke nur Körperverletzung

Der Angeklagte am Montag vor Gericht. © Thomas Böhm

Innsbruck, Wörgl ‒ Wegen des Verdachts des Mordes musste sich am Mittwoch ein 30-Jähriger am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Dem Mann war vorgeworfen worden, Ende August 2021 in Wörgl seinen Vater bedroht und attackiert zu haben, woraufhin dieser an einem akuten Herzinfarkt starb – eine Obduktion bestätigte die Todesursache.

Am Dienstagnachmittag liegt nun das überraschende Urteil vor: Die Mordanklage wurde von den Geschworenen einstimmig verneint – die Attacke gegen den Vater war demnach "nur" Körperverletzung. Anstatt einer möglichen lebenslänglichen Haftstrafe ergingen über den 30-Jährigen sechs Monate Haft. Diese Strafe hat der Unterländer bereits über die Untersuchungshaft verbüßt. Der Staatsanwalt gab kein Erklären ab, zog jedoch den Haftantrag gegen den Unterländer zurück. Dieser kann mit dem heutigen Tag die Justizanstalt verlassen.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft gegen den Sohn Anklage wegen Mordes erhoben. Zu Beginn des Prozesses bestritt der Angeklagte eine Tötungsabsicht. Gutachten zufolge war ein Herzinfarkt jederzeit möglich.

Angeklagter bestritt Tötungsabsicht

Der Angeklagte hatte vor den Geschworenen beteuert, noch nie mit dem Gedanken gespielt zu haben, seinen Vater umzubringen, obwohl er ihn "verabscheut" habe. Der 30-Jährige hatte bis zuletzt keinen Kontakt mit seinem Vater und war in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Er habe erst kürzlich davon erfahren, dass es vom Vater ausgehend im Jahr 2011 zu sexuellem Missbrauch im Familienumfeld gekommen war, so der Angeklagte. Das habe der Vater ihm gegenüber auch zugegeben. Dies habe ihn sehr belastet und sei "immer wieder aufgekocht", gab der Mann zu Protokoll.

In der Nacht auf den 28. August – der Tag, an dem sein Vater starb – sei er mit Freunden ausgegangen und habe sich bis zum Filmriss betrunken. Er beteuerte, sich an das Geschehene nicht erinnern zu können und nicht gewusst zu haben, dass sein Vater schwer herzkrank war.

Einem Gutachten zufolge war der Angeklagte bei der Tat alkoholisiert, aber zurechnungsfähig.

Nachbarn bestätigten lautstarken Streit

Zum Prozess waren mehrere Zeugen geladen, unter anderem drei Nachbarn des Verstorbenen. Sie berichteten von den Aggressionen des Sohnes zum vermeintlichen Tatzeitpunkt am 28. August 2021 und gaben allesamt zu Protokoll, dass dieser seinem Vater lautstark mit dem Umbringen gedroht habe. Zudem hatten alle gehört, wie der 30-Jährige dem Vater wiederholt den besagten Missbrauch vorgeworfen hatte. Ein Nachbar verständigte die Polizei, weitere versuchten den 52-Jährigen zu reanimieren, nachdem dieser nach dem Streit auf der Bank im Eingangsbereich des Hauses zusammengesunken war.

Laut Gerichtsmediziner Walter Rabl war der Mann an einem akuten Herzinfarkt verstorben – ein solcher hätte allerdings jederzeit eintreten können. Demnach wies der Verstorbene mehrere Risikofaktoren auf – er litt an Diabetes, hatte einen ungesunden Lebenswandel, ein überdurchschnittlich schweres Herz und war übergewichtig. "Ausgedehnte Narben und Schwielen" auf seinem Herzen würden darauf hindeuten, dass der Mann schon einmal einen Herzinfarkt erlitten hatte. Seine Herzkranzgefäße seien "höchstgradig verengt gewesen", so der Sachverständige.

Mit Fäusten auf Vater losgegangen

Staatsanwalt Hansjörg Mayr erklärte gegenüber der TT im Vorfeld: „Dem Sohn wird vorgeworfen, vorsätzlich getötet zu haben, indem er gewaltsam in die Wohnung eindrang, wiederholt rief, dass er den Vater umbringen werde, und diesen attackierte. Dabei riss er die Verbindungstüre zwischen Diele und Küche mit solcher Wucht aus den Angeln, dass die Scharniere verbogen wurden, schleuderte Gegenstände herum, zertrümmerte einen Couchtisch und trat auf einen Kleiderkasten ein.“

Darauf ging der Angeklagte laut Ankläger Mayr direkt auf den Vater los, „indem er diesem zumindest mehrere Faustschläge gegen den Kopf versetzte, ihn am Hals erfasste und ein Büschel Haare ausriss, wodurch das Opfer bereits verschiedene Verletzungen erlitt". Zum Schluss soll der 30-Jährige auch noch versucht haben, gegen den Kopf- und Oberkörperbereich des am Boden liegenden Opfers zu treten, „worauf der 52-Jährige an einem akuten Herzinfarkt in der linken Herzkammerhinterwand verstarb“.

Nach einem heftigen Streit mit Todesdrohungen und Gewalteinwirkungen durch den Sohn erlitt der 52-jährige Vater einen Herzinfarkt. © zoom.tirol

Staatsanwalt: Absicht des Angeklagten entscheidend

In ihren Schlussplädoyers blieben Staatsanwalt und Verteidiger bei ihren Auftakt-Argumentationslinien. Der Staatsanwalt konzentrierte sich auf Aspekte, die auf einen versuchten Mord hinweisen – führte also etwa die Zeugenaussagen ins Treffen, wonach der Mann seinem Vater mit dem Umbringen gedroht hatte. Nichtsdestotrotz betonte er, dass sich der Angeklagte nicht an das Geschehene erinnern kann und der Verstorbene schwer herzkrank war. Es gelte nun, über die Absicht des Angeklagten zu entscheiden.