Kritik statt Lob: Der Play-off Modus der Regionalliga bietet Angriffsflächen

Innsbruck – Mit der Saison 2023/24 kommt bekanntlich die Westliga zurück. Bis es so weit ist, werden noch viele Tore geschossen, Fouls begangen und wohl auch Schimpftiraden über den Modus im oberen und unteren Play-off angestimmt. Während die Schwazer Überflieger und Telfs sich in der Regionalliga West mit dem Top-Duo aus Salzburg und Vorarlberg messen dürfen, herrscht in den Play-offs der tt.com Regionalliga Tirol Unmut – ausgelöst durch zwei Brennpunkte:

⚽ Punkteteilung: Es ist dasselbe Lied wie in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Nach dem Grunddurchgang wurden die Punkte geteilt. „Ohne diese Regelung hätten wir den dritten Startplatz für den ÖFB-Cup (den bekommt der Gewinner des oberen Play-offs; Anm.) wohl schon in der Tasche“, ärgerte sich auch Noch-Wörgl- und Bald-Kufstein-Trainer Denis Husic, der festhielt: „Es ist schon ein Unterschied, ob man mit vier oder acht Punkten in die letzte Phase der Saison geht.“ Obwohl einige Clubs auch davon profitieren, herrscht in der Liga ein breiter Konsens. „Mühsam erarbeitete Punkte sind dann nur noch die Hälfte wert“, stellte etwa auch Reichenau-Chefbetreuer Gernot Glänzer zerknirscht fest.