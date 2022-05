Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw in Brixlegg schwer verletzt

Brixlegg – Beim Versuch, an einem Stau auf der Kramsacher Landesstraße vorbeizufahren, ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.15 Uhr im Gemeindegebiet von Brixlegg. Ein 63-jähriger Autofahrer wollte aus einer Gemeindestraße in die Kramsacher Landesstraße einbiegen, was wegen des Staus aber zunächst nicht möglich war. Eine Autofahrerin machte dem Mann Platz und der 63-Jährige bog ab. In dem Moment fuhr der Motorradfahrer (63) am Stau vorbei – er kollidierte mit dem abbiegenden Auto und wurde dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)