44-Jähriger in Reith von Baggerschaufel am Kopf getroffen und schwer verletzt

Reith bei Kitzbühel – Bei einem Arbeitsunfall in Reith bei Kitzbühel ist am Montagnachmittag ein 44-Jähriger schwer verletzt worden. Der Arbeiter wollte laut Polizei auf einer Baustelle unter einer Baggerschaufel durchgehen, während sein 23-jähriger Kollege am Steuer die Schaufel aufkippte, um den Aushub abzuladen.