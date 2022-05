Einbrecher bei Verlassen von Völser Wohnung beobachtet: Hinweise erbeten

Völs – Nach zwei Einbruchsdiebstählen in Völs am Montag sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter. Er gelangte zwischen 7.20 und 13.50 Uhr jeweils durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Innere zweier Wohnungen, wo er Bargeld und Schmuck erbeutete und so über 1000 Euro Schaden anrichtete. Passanten konnten den Mann beim Verlassen einer der Wohnungen beobachten.