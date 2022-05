Wanderer bei Sturz im Skigebiet „Zettersfeld“ schwer verletzt

Lienz – Ein 29-jähriger Deutscher wanderte am Montagnachmittag im Skigebiet „Zettersfeld“ die rote Piste in Richtung Steinermandl entlang. Auf Höhe der Stieralm stürzte er auf einem Schneefeld. Dabei erlitt er eine schwere Verletzung am rechten Unterschenkel. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber „C7“ ins Krankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)