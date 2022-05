Arbeiter im Pitztal von Schalungselementen getroffen und verletzt

St. Leonhard im Pitztal – Bei einem Unfall auf einer Baustelle in St. Leonhard im Pitztal ist am Montagnachmittag ein 43-jähriger Arbeiter unbestimmten Grades verletzt worden. Im Zuge von Ausschalungsarbeiten löste der Mann die Verankerung zweier Schalungselemente, woraufhin diese in seine Richtung kippten. Die Elemente drückten den 43-Jährigen gegen einen Steher der nächsten Schalung.