Innsbrucker Schüler überzeugen mit Physik-Wissen

Innsbruck – Bei einem Physik-Wettbewerb – dem 24th Austrian Young Physicist’s Tournament (AYPT) – in Leoben erreichten zwei Teams des Bundesrealgymnasiums Innsbruck (BRG APP) den ersten bzw. vierten Platz unter den österreichischen Teams. Im Finale errang das Team mit Jeremias Costa, Thomas Riedle und Jakob Schranz gegen internationale Konkurrenz die Silbermedaille. Im zweiten Physik-Team des BRG APP nahmen Carmen Engele, Fritz Rader und Johannes Schmid teil. Costa, Riedle und Engele qualifizierten sich mit ihren Leistungen in Leoben für das österreichische Nationalteam, das im Juli in Temeswar in Rumänien beim International Young Physicist’s Tournament antreten wird, wo weitere physikalische Phänomene untersucht werden. (TT)