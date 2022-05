Nach Rücktritten im ÖVP-Team: Osttiroler Totschnig als neuer Minister im Gespräch

Dem Kanzler sind am Montag gleich zwei Ministerinnen abhanden gekommen: Am Nachmittag erklärte Elisabeth Köstinger ihren Rücktritt, wenig später legte auch Margarete Schramböck, die ohnehin als Ablösekandidatin galt, ihr Amt zurück.

Wien, Innsbruck – Nach dem Rücktritt der türkisen Ministerinnen Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger steht das Regierungsteam vor einem Umbau. In den Spekulationen rund um die Nachbesetzung taucht jetzt ein neuer Name auf. Und zwar Norbert Totschnig. Er ist seit 2017 Direktor des österreichischen Bauerbunds und stammt aus Osttirol. Er war davor u.a. in diversen Funktionen im ÖVP-Parlamentsklub tätig. Der 47-Jährige könnte Landwirtschaftsminister werden.