Offener Brief zu Neutralität: Sicherheitspolitik „unhaltbar und gefährlich“

Wien – Anfang März hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die gerade aufkeimende Diskussion über Neutralität und Sicherheitspolitik für beendet erklärt. Eine Gruppe von namhaften Personen des öffentlichen Lebens will sich damit aber nicht zufriedengeben. In einem offenen Brief an Bundespräsident, Bundesregierung, Nationalrat und die Bevölkerung Österreichs (www.unseresicherheit.org) fordern sie angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine eine „ernsthafte, gesamtstaatliche Diskussion“ über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ein Ergebnis nehmen sie nicht vorweg, zu unterschiedlich sind die Positionen der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Sie lehnen es nur ab, nichts zu tun: „Uns eint die Überzeugung, dass der Status quo unserer Sicherheitspolitik nicht nur unhaltbar, sondern gefährlich für unser Land ist.“