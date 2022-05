Burnout oder Depression: Tiroler Bauern suchen sich immer öfter Hilfe

Laut Studien erkranken Bauern häufiger als andere an Burnout oder Depressionen. In Tirol suchen sich Landwirte immer öfter Hilfe. Symbolfoto.

Innsbruck – Enormes Arbeitspensum, Generationenkonflikte, finanzielle Sorgen: Bauern erkranken öfter als andere Bevölkerungsgruppen an Depressionen oder Burnout. Das legen zahlreiche, im In- und Ausland durchgeführte Studien nahe. Auch in Tirol suchen sich immer mehr Landwirte Hilfe. Wie berichtet, haben sich die Zahlen der Anfragen bei „Lebensqualität Bauernhof“, einer Beratungsstelle der Landwirtschaftskammer (LK), heuer verdreifacht.