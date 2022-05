Gemeindepolitiker auf Tour durch Tirol für Jugendarbeit begeistern

Martina Steiner und Lukas Trentini, die Geschäftsführer der Plattform Offene Jugendarbeit Tirol (POJAT), zu Gast bei „Tirol Live“. © Böhm

Innsbruck – In 72 Tiroler Gemeinden wird an insgesamt 102 Standorten so genannte offene Jugendarbeit angeboten. Rund 270 Fachkräfte betreuen die Treffs, Räume, Zentren und mobilen Projekte – geöffnet sind diese von wenigen Stunden bis sechs Tage die Woche, zum Teil auch kommunenübergreifend organisiert. Es gibt aber durchaus noch Entwicklungspotenzial, sagten Martina Steiner und Lukas Trentini gestern im „Tirol Live“-Interview. Die Geschäftsführer der Plattform Offene Jugendarbeit Tirol (POJAT) wollen deshalb in den kommenden zwei Wochen durch das Land touren und für ihre Ideen und Konzepte werben.

Entgeltliche Einschaltung

„Unser Ziel ist es, Gemeindeverantwortliche, die Bürgermeister oder Referenten, für Jugendarbeit zu motivieren“, erklärte Martina Steiner. „Und über ihre Chancen und Potenziale informieren.“ Von -Chefredakteur Alois Vahrner darauf angesprochen, wie die Entwicklung eines solchen Jugend-Konzepts abläuft, meinte Steiner, dass „wir im Normalfall kontaktiert werden, uns dann mit Zuständigen zusammensetzen und überlegen, was gemacht werden kann“. In der Regel werde dann eine Umfrage unter den Jugendlichen im Ort gemacht, um herauszufinden, was diese ansprechend und wichtig finden. „Dann entwickeln wir ein Angebot.“

📽️ Video | Maria Steiner und Lukas Trentini in „Tirol Live”

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Laut Lukas Trentini bietet die offene Jugendarbeit den Burschen und Mädchen einen Raum, in dem sie einfach sie selbst sein können, „wo aber auch soziales Kapital aufgebaut wird“. Die jungen Menschen sollen dadurch zu selbstbewussten Erwachsenen werden, „die vor verantwortungsvollen Aufgaben nicht zurückschrecken, aber auch einfach dazu beitragen, das Leben in einer Gemeinde reicher zu machen“.

Jetzt einen von drei Weber Grill gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent