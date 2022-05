Nachfolge im Ministerium: Dünne Personaldecke in Tiroler Volkspartei

Innsbruck – Einer in der Tiroler ÖVP konnte gestern herzhaft scherzen – nämlich Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl. „Mich fragt ohnehin niemand, ob ich Minister werden möchte“, sagt der ob seines rustikalen Stils „gefürchtete“ Tiroler ÖVP-Politiker. Und dass Landeshauptmann Günther Platter (VP) nach dem Rücktritt von Margarete Schramböck weiter auf ein Tiroler Regierungsmitglied drängt, ist ebenfalls eine Mär. Denn woher politisch nehmen, wenn nicht stehlen, war gestern aus der Partei zu vernehmen. Die Personaldecke in der Tiroler VP ist derzeit nämlich dünn. Und wer tut sich in Zeiten wie diesen schon einen unsicheren Job in der Bundesregierung in Wien an, der schneller vorbei sein kann als die Einarbeitungszeit?