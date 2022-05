Verlorene Söhne Reitshammer und Bucher glänzten bei Heimatbesuch

Innsbruck – Der Tiroler Wassersportverein freute sich ganz besonders darüber, dass die Olympioniken Simon Bucher und Bernhard Reitshammer ihrem ehemaligen Club einen Besuch abstatteten. Auch ihr oberösterreichischer Trainingspartner Alexander Trampitsch nahm am 8. internationalen Innsbrucker Arena Swim Meeting im Tivoli teil. Und freilich konnte das in Linz trainierende Trio dem prestigeträchtigen K.-o.-Bewerb über 50 Meter Freistil den Stempel aufdrücken. Bucher siegte am Samstag in der Königsdisziplin vor Reitshammer und Trampitsch. Bei den Damen setzte sich die Tirolerin Lena Opatril vor Maria Eder und Hanna Röser durch.