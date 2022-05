Alkolenker in Salzburg drei Mal binnen weniger Stunden gestoppt

Zell am See – In Zell am See (Pinzgau) hat die Polizei am Montag einen betrunkenen Autofahrer binnen weniger Stunden gleich drei Mal aufgehalten. Das Auffällige: Der Mann hatte von Mal zu Mal mehr Alkohol im Blut. Die drei Anhaltungen fanden zudem innerhalb eines Kilometers statt. Zuerst wurde der 52-Jährige in der Nacht von einer Streife gestoppt: Das Messergebnis: knapp über 1,3 Promille. Der Führerschein wurde dem Autofahrer an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.