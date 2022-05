Auto überschlug sich in Inzing: Lenker wurde verletzt

Inzing – Dienstagfrüh gegen 5.20 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Auto in der Schleifmühl in Inzing unterwegs. Als er auf der Straße nach rechts abbiegen wollte, verlor der Lenker plötzlich die Kontrolle, der Wagen überschlug sich. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. (TT.com)