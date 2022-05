Kiloweise Kokain und Cannabis verkauft: Deals auch bei Freigängen in Tirol

Linz – Ein Schlag gegen überregional agierende Drogenhändler gelang dem Stadtpolizeikommando Linz in Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern Oberösterreich und Tirol. Die Gruppierung habe über mehrere Monate hinweg kiloweise Kokain und Cannabis im Wert von mehreren hunderttausend Euro vor allem in Oberösterreich verkauft, berichtete die Polizei OÖ am Dienstag via Aussendung.