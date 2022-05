Missbrauchsprozess gegen Sporttrainer in NÖ: Zwölf Jahre Haft

Wiener Neustadt – Ein Missbrauchsprozess gegen einen früheren Sporttrainer und Tagesvater hat am Dienstag in Wiener Neustadt mit einem Schuldspruch geendet. Der Niederösterreicher muss Gerichtsangaben zufolge zwölf Jahre in Haft und wird zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Dem 35-Jährigen war angelastet wurden, sich von Dezember 2014 bis Juni 2021 an zahlreichen Kindern vergangen zu haben.