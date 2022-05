Erstanlaufstelle für Geflüchtete übersiedelt ins ehemalige Hotel Europa

Innsbruck – Die Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine in Innsbruck wird am Mittwoch vom Haus Marillac ins ehemalige Hotel Europa verlegt. Wie das Land in einer Aussendung mitteilte, war vor allem die Bahnhofsnähe und gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, sowie die Größe der Lokalität ausschlaggebend für den Wechsel. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sah das Land demnach "bestmöglich" für weitere Ankünfte gerüstet. Die Übersiedlung soll am Mittwoch erfolgen.