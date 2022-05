Wasserschaden: Tiroler schlief beim Bewässern von Cannabis-Pflanzen ein

Strass im Zillertal – Wegen eines Wasserschadens ist in der Nacht auf Dienstag die Polizei zu einem Mehrparteienhaus in Strass gerufen worden. Ein Unfall wurde befürchtet. Die Polizisten begaben sich zur Wohnung, aus der Wasser austrat. Niemand reagierte auf das Klopfen. Die Beamten verschafften sich schließlich Zutritt zur Wohnung. Dort trafen sie am Gang einen 28-Jährigen an. Außerdem nahmen Polizisten starken Cannabisgeruch wahr und fanden eine Indoor-Aufzuchtanlage. Der Österreicher war ansprechbar, aber orientierungslos. Er gab an, dass es ihm nicht gut gehe.