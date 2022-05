Arbeit, Wirtschaft und Tourismus: Ein "Superministerium" für Martin Kocher

Martin Kocher, geboren am 13. September 1973 in Salzburg. Studium der Volkswirtschaftslehre in Innsbruck, Abschluss mit Doktorat 2002. Anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Finanzwissenschaft der Uni Innsbruck und diverse Professuren z.B. an der Uni München, der University of East Anglia und der Universität Wien.