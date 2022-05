"Spiritueller Heiler" in Tunesien missbrauchte Hunderte Frauen

Tunis – Ein selbst ernannter "spiritueller Heiler" soll in Tunesien Hunderte Frauen missbraucht haben. Der Mann, der sich selbst Bolga Kahouli nennt, wurde am Dienstag nach Justizangaben festgenommen. Am Vorabend waren im Fernsehen mit versteckter Kamera aufgenommene Aussagen des "Heilers" ausgestrahlt worden, wonach er Hunderte Frauen zu Sex "überzeugt" habe. Dabei soll der Mann den Frauen eingeredet haben, dass Sex mit ihm sie von ihren "spirituellen Problemen" heilen würde.